Codemge lança edital para concessão de thermas de Poços de Caldas

A Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) lançou nessa quinta-feira (8/5) o edital de concessão das Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas - que há mais de 50 anos realiza serviços de banhos termais, duchas, tratamentos faciais, massagens, entre outros -, com a expectativa de atrair um parceiro do setor privado que assuma a gestão do espaço, promova sua integração ao turismo local e realize investimentos em modernização. A licitação está marcada para o dia 14 de julho de 2025, em Belo Horizonte, e prevê um investimento total superior a R$ 7 milhões, sendo R$ 6,2 milhões ofertados pela Codemge.

O futuro concessionário deverá executar obras de conservação e restauração das Thermas e da Fonte Pedro Botelho, respeitando as diretrizes de órgãos de proteção do patrimônio histórico. O edital foi construído com base em sugestões recebidas durante consulta pública realizada entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

De acordo com Marcela Dantés, gerente de Infraestrutura Econômica da Codemge, o objetivo é garantir uma gestão mais eficiente, sustentável e integrada à comunidade. "Queremos ações que valorizem a cultura local, promovam inclusão social e contribuam para o desenvolvimento da cidade", destacou.

Thermas Antônio Carlos

Inauguradas em 1931, as Thermas Antônio Carlos são referência nacional em tratamentos termais. O espaço oferece mais de 50 serviços, incluindo banhos, massagens, acupuntura e hidroginástica, e é abastecido por fontes de águas sulfurosas com propriedades terapêuticas. O edital completo e mais informações sobre o processo estão disponíveis no site da Codemge.



