Exposição Macapê leva cavalos de até 45 mil para a Gameleira

Cavalos de até R$ 45 mil serão leiloados na Exposição Nacional Macapê, evento que reúne mais de mil cavalos de sete raças diferentes. No ano passado, a Macapê voltou a acontecer depois de 42 anos. Neste ano, retorna ao Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a partir de hoje, terça-feira, (29/4), com programação até o domingo (4/5). Além dos leilões, os animais vão participar de uma competição de marcha. A entrada é gratuita e pode ser garantida no site do evento.







Nos dias 27 e 28 de abril, das 8h às 18h, os animais foram recebidos na Gameleira.





O coordenador da exposição e sócio da empresa organizadora Três Barras MF Eventos Agropecuários, Guto Figueiredo, conta que a ideia de retomar a Macapê surgiu após um intervalo de 42 anos: “A exposição aconteceu cinco vezes nos anos 1970 e 1980, quando as associações de cavalos dividiam a mesma sede. Retomamos no ano passado e foi um sucesso”, afirma.





Entre os destaques da programação estão os julgamentos simultâneos de Mangalarga, Mangalarga Marchador, Campolina, Pêga, Muares, Pônei e Piquira. O nome do evento é uma junção de sílabas iniciais das raças: “Ma” (Mangalarga Marchador), Ca (Campolina) e Pe (Pêga, Pônei e Piquira).





Também haverá espaço para crianças, mini-fazendinha, leilões de animais, apresentações musicais e praça de alimentação. Serão dois leilões: um nesta quinta-feira (1/5), de Ponei e Piquira com valor por volta dos R$ 400 mil e outro, no sábado (3/5) de Jumento Pêga e Muares, a expectativa é de R$ 450 mil de faturamento.

Quando perguntado sobre o motivo de valores tão altos, o coordenador disse que não há uma resposta específica: "Cavalos são como obras de arte. Colocamos essa expectativa de valor, mas pode, inclusive, utrapassar esse número. Para mim, é como pensar em joias. Você estipula um valor pelo serviço e tudo o mais, mas no final, a joia pode ficar tão bonita que passa a valer mais, assim são com os cavalos, que são avaliados na hora", explica.





No último dia do evento, será realizado o primeiro Poeirão da Gameleira — uma competição de marcha entre todas as raças. “Até sábado, cada raça concorre dentro da própria categoria. No domingo, todas disputam entre si. Serão R$ 47 mil em prêmios divididos em 23 categorias”, explica Guto.





A "indústria" do cavalo no Brasil movimenta cerca de R$ 30 bilhões por ano, superando inclusive a indústria automobilística. Minas Gerais lidera o ranking nacional de plantel (conjunto de cavalos e/ou outros equinos, mantidos para fins de reprodução, criação ou trabalho) com 805 mil animais. O país tem o terceiro maior número de equídeos do mundo, com cerca de 5,8 milhões.





Confira a programação completa:

29 de Abril (Terça feira) - 08h às 23h



30 de Abril (Quarta feira) - 08h às 23h



01 de Maio (Quinta feira) - 08h às 23h



02 de Maio (Sexta feira) - 08h às 23h



03 de Maio (Sábado) - 08h às 23h

04 de Maio (Domingo) - POEIRÃO - 08h às 23h

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos