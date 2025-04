BH: mensagem atribuída ao CV declara fim de conflito no Morro das Pedras

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O fim de semana foi de tensão entre os moradores do Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte. O local foi ocupado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois que informações sobre um suposto toque de recolher, imposto pelo Comando Vermelho (CV), terem sido divulgadas em grupos de mensagem e redes sociais. Nesse domingo (27/4), um comunicado atribuído ao comando da facção carioca em Minas Gerais afirmou que uma “guerra” que acontecia na comunidade acabou.

Na mensagem, também compartilhada entre os moradores, a organização criminosa afirma que o embate começou quando grupos criminosos que também atuam na comunidade, mas não atendem a nenhuma facção, não respeitaram o novo comando. "Estamos na pureza e sempre na intenção de respeitar de igual todos os bandidos que tem dentro da favela, independente da camiza (sic) de facção. Mas também exigimos nosso respeito e qualquer um que tiver maldade ou falar mal da facção CV-MG vai ser entendido como estar se opondo a nossa facção."

Boatos sobre o toque de recolher tiveram início em postagens anônimas publicadas nas redes sociais, nas quais as ameaças foram atribuídas a integrantes da facção Comando Vermelho (CV), em retaliação ao assassinato de um homem de 30 anos ligado ao tráfico de drogas. A informação foi denunciada por um morador à PMMG.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ameaça também teria sido imposta por quatro homens que abordaram um motorista de ônibus no ponto final da linha 201 (Morro das Pedras/Hospital Madre Teresa), determinando que a partir das 22h da última quinta-feira (24/4), nenhum veículo ou pessoa circulasse pelas vias da comunidade, sob pena de represálias.

Como medida preventiva, ainda conforme o relato do registro policial, as atividades das linhas de transporte coletivo que atendem à região foram suspensas. Os veículos ainda teriam sido recolhidos à garagem, sem previsão de retorno. No entanto, por meio de nota, divulgada na noite deste domingo (27/4), a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a linha 201 (Morro das Pedras/Hospital Madre Teresa) funcionou normalmente ao longo do fim de semana.

No comunicado assinado pelo “Conselho Final do CV-MG”, os responsáveis afirmam que as informações divulgadas tinham o objetivo de “criar pânico na população” e que a imposição de força por meio de seus integrantes e o suposto toque de recolher não é verdade.

“O CV-MG não compactua e não apoia nada que possa prejudicar os moradores. Tudo que tem falado sobre toque de recolher e imposição de força sobre os moradores é algo criado pela mídia. Expressamos aqui nosso total respeito a todos os bandidos neutros e moradores da favela MDP [Morro das Pedras]”, indica o mais recente comunicado.

Ocupação do Morro das Pedras

Desde a última sexta-feira (25/4), militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estabeleceram uma operação, com apoio do Batalhão de Choque, para garantir a ordem pública no Aglomerado Morro das Pedras e reprimir qualquer tentativa de atuação criminosa. De acordo com a corporação, a Operação Ocupação não tem prazo para acabar e deve seguir enquanto o comando da corporação avaliar necessidade.

Em nota, a PMMG afirmou que em três dias foram apreendidas três armas de fogo e drogas. Além disso, cinco pessoas foram presas. Os detidos estariam "diretamente ligados a crimes na comunidade". A corporação também informou ao comércio e ao trânsito para seguirem funcionando normalmente, sem restrições à circulação de pessoas.

"A PMMG reforça que informações sobre suposto 'toque de recolher' não correspondem à realidade local. A comunidade encontra-se ocupada pela firme e técnica presença das forças de segurança pública, que garantem a proteção e a liberdade dos moradores", informou a corporação, que também destaca o telefone do Disque-Denúncia (181) para que moradores possam fazer denúncias anônimas.