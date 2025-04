Semana começa com céu nublado e chuva em BH

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A semana em Belo Horizonte começa com céu nublado com chuvas e raios. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (28/4) foi de 19,5ºC e a máxima prevista é de 28ºC. A umidade relativa do ar fica na casa dos 60% na parte da tarde.

A temperatura mínima foi registrada às 4h40 na Estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH.

Tempo em Minas

Nesta segunda-feira (28/4), o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A máxima prevista para hoje é de 35ºC no Norte de Minas e a mínima ficou na casa dos 13ºC no Sul do estado.



