PF faz operação contra quadrilha que falsificava documentos

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação "Sombra Dupla" para combater uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos públicos em Minas Gerais. As ações começaram no último sábado (19/4) e se estenderam até esta quinta-feira (24), com cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.

As diligências foram realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Divinópolis, Curvelo, Igarapé, Santa Luzia e Luislândia, com apoio da Polícia Militar (PMMG), especialmente dos efetivos em Brasília de Minas e Curvelo.

As medidas judiciais foram autorizadas com base em uma investigação iniciada em 2023, que apura crimes como organização criminosa, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

De acordo com a PF, o grupo atuava de forma estruturada, fornecendo documentos como RGs, CPFs, certidões de nascimento e escrituras públicas falsificadas. A quadrilha utilizava dois métodos principais de fraude: a apropriação de identidade de terceiros e a criação de identidades fictícias, com base em dados repassados pelos interessados.

As diligências foram motivadas pela análise de dados obtidos em um celular apreendido em uma operação anterior. A investigação revelou ainda o possível envolvimento de servidores públicos, bem como a emissão de documentos falsos para integrantes de facções criminosas, com o objetivo de facilitar sua inserção no território nacional sob identidades falsas.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente a rede criminosa.