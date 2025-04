BH em alerta para chuvas que podem passar de 100 milímetros

Belo Horizonte está em alerta para temporais que podem ultrapassar os 100 milímetros nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil municipal, entre esta sexta-feira (4/4) e a próxima segunda-feira (7/4), a capital pode registrar chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de raios e rajadas de vento.





A previsão por dia é a seguinte:





• Sexta-feira (4/4): 40 mm

• Sábado (5/4): 70 mm

• Domingo (6/4): 5 mm





O órgão informa que faz o monitoramento contínuo das condições climáticas e, caso necessário, vai emitir alertas e orientações à população.





O governo de Minas também emitiu alerta para chuvas intensas no estado. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), áreas de instabilidade atmosféricas vão ganhar força e provocar chuvas intensas, especialmente no Centro-Sul e Sudeste do estado mineiro, inclusive na Grande BH.





As cidades de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Pouso Alegre, no Sul de Minas, estão em alerta moderado do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) devido à previsão de chuva que pode causar inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.





No extremo leste do Sul de Minas, na metade leste do Campo das Vertentes, em boa parte da Zona da Mata e no sul do Vale do Rio Doce, a previsão é de acumulado de chuva acima de 80 milímetros.





Já em boa parte do Sul de Minas, no oeste do Campo das Vertentes, no leste do Oeste Mineiro, na metade sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e na área central do Vale do Rio Doce, são esperados acumulados entre 50 e 80 milímetros. Na capital mineira, a média climatológica de chuva para todo o mês de abril é de 82 milímetros.





Volumes de chuva entre 20 e 50 milímetros estão previstos para o Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, sul do Norte de Minas, Central Mineira, norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e sul do Vale do Jequitinhonha.

Nas demais regiões, a previsão é de chuva de até 20 milímetros, sendo que o extremo Norte e o Nordeste devem registrar os menores volumes pluviométricos.