Usina em Minas registra dois graves acidentes em um dia; um homem morreu

Dois graves acidentes de trabalho em um intervalo de cerca de meia hora foram registrados na Usina Cerradão, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa terça-feira (1º/4).

De acordo com informações divulgadas por funcionário da empresa e que preferiu não se identificar, uma válvula de um cilindro de solda quebrou, por motivos desconhecidos, e atingiu o rosto de um trabalhador.

A assessoria de imprensa do Hospital Municipal Frei Gabriel, para onde o trabalhador foi levado, informou que ele quebrou o osso zigomático, localizado abaixo dos olhos. "Ele já passou por especialista e vai precisar passar por cirurgia. Ele está consciente, mas o caso inspira cuidados", disse o hospital por nota.

No momento dos primeiros socorros à primeira vítima, um segundo trabalhador, de 39 anos, da empresa terceirizada Eletro Kal, especializada em serviços na área de eletricidade, recebeu uma descarga elétrica. Charles -- o nome completo não foi divulgado -- morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital Frei Gabriel. Ele era natural de Cubatão (SP) e residia em pousada de Itapagipe, cerca de 50 km de Frutal.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que apura as circunstâncias do acidente fatal. "Uma equipe da perícia oficial esteve no local, realizando a coleta de vestígios e informações que subsidiarão o caso. O corpo da vítima, de 39 anos, foi encaminhado para o Posto Médico Legal, para exames. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município", complementou.

O Estado de Minas procurou a Usina Cerradão, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto.