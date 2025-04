Suspeitos de golpe do falso Pix são presos na Grande BH

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta terça-feira (1), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Eles são suspeitos de participar de um esquema criminoso que aplicava golpes do falso Pix em lojas de materiais de construção. Durante a operação, a polícia apreendeu diversos produtos adquiridos de forma fraudulenta.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso entrava em contato com comerciantes, solicitava orçamentos e enviava falsos comprovantes de pagamento via Pix, gerados por um aplicativo. Assim, os lojistas eram enganados e entregavam os materiais sem receber o valor devido.

Na casa dos suspeitos, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará encontrou vergalhões de ferro, cantoneiras e outros produtos armazenados ilegalmente.

As investigações apontam que os materiais eram descarregados e ocultados por receptadores em Sabará. Entre os envolvidos, há um menor de idade, filho de uma investigada presa em flagrante no dia 6 de dezembro de 2024.

No celular de um dos suspeitos, foram encontrados diversos comprovantes bancários falsificados. O prejuízo causado pelo grupo é estimado em R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil de Sabará foram feitas dezenas de denúncias sobre o mesmo grupo, que teria aplicado golpes em estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte e da RMBH. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.