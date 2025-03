SIGA NO

Alexia Diniz

Você nunca cairia no golpe do Pix? Mas imagina essa situação, você recebe uma mensagem no WhatsApp de um parente próximo, dizendo que mudou de número. Minutos depois, ele pede um Pix urgente, alegando um problema bancário. A conversa parece autêntica, a foto e o jeito de falar são familiares. Sem desconfiar, você transfere o dinheiro.

Foi exatamente assim que uma mãe perdeu dinheiro para um golpe do Pix por falsa identidade. O criminoso se passou pela filha dela e usou urgência na compra de um curso para convencê-lo. Infelizmente, essa fraude é mais comum do que parece. Quer saber como funciona e como se proteger? Continue a leitura.

O que é o golpe do Pix e como ele funciona?

O golpe do Pix acontece quando criminosos enganam as vítimas para fazer transferências bancárias via Pix. Há diferentes tipos desse golpe, e os fraudadores estão sempre inovando para tornar as fraudes mais sofisticadas.

Quais são os tipos de golpes do Pix?

1. Golpe do Pix por falsa identidade

Os golpistas se passam por familiares ou amigos no WhatsApp, dizendo que trocaram de número. Depois de algumas mensagens, pedem um Pix com urgência, alegando que estão sem acesso à conta bancária.

Foi o que aconteceu com João, que recebeu uma mensagem da "filha", pedindo dinheiro para pagar um curso. Sem desconfiar, ele transferiu quase 2 mil reais. Só depois percebeu que era um golpe.

Como evitar?

Sempre desconfie de pedidos de dinheiro por mensagem.

Antes de transferir, ligue para a pessoa no número antigo e confirme a história.

Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp para evitar que clonem seu perfil.

2. Golpe do Pix errado

Um desconhecido entra em contato desesperado, dizendo que transferiu um Pix errado para a sua conta e implora para você devolver o dinheiro. O problema? O valor nunca caiu na sua conta.

Foi o que aconteceu com Mariana, que recebeu essa mensagem e, sem checar, fez uma transferência de R$1.500 para um golpista. Só depois percebeu que o depósito nunca existiu.

Como evitar?

Sempre confira seu extrato bancário antes de devolver qualquer dinheiro.

Se alguém disser que fez um Pix errado, peça o comprovante e cheque com o banco antes de tomar qualquer ação.

3. Golpe do Pix agendado

O golpista faz um Pix agendado, gera um comprovante e envia para a vítima, fingindo que o pagamento foi feito. Mas, antes da data do pagamento, ele cancelou a transferência.

Foi assim que Pedro, vendedor de eletrônicos, perdeu um celular de R$3.000. Ele confiou no comprovante e entregou o produto antes de conferir se o dinheiro realmente caiu.

Como evitar?

Nunca entregue produtos ou serviços sem confirmar que o valor está na sua conta.

Prefira receber pagamentos via Pix imediatamente, sem agendamento.

4. Golpe do QR Code falso

O golpista cria um QR Code falso e engana a vítima, que acredita estar pagando um boleto legítimo. O dinheiro, na verdade, vai para a conta do criminoso.

Foi assim que Ana caiu em um golpe ao pagar um boleto de faculdade. Ela escaneou um QR Code falso e só percebeu a fraude quando a mensalidade seguia em aberto.

Como evitar?

Sempre verifique os dados do destinatário antes de concluir um pagamento via QR Code.

Se possível, prefira copiar e colar a chave Pix, em vez de escanear QR Codes desconhecidos.

O que fazer se cair em um golpe do Pix?

Se você foi vítima de um golpe do Pix, é essencial agir rapidamente para tentar minimizar o prejuízo.

Entre em contato com o banco imediatamente e informe sobre a fraude. Solicite o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta criada pelo Banco Central para tentar recuperar valores enviados de forma fraudulenta. Registre um boletim de ocorrência na delegacia ou pelo site da polícia civil do seu estado. Denuncie a conta dos golpistas ao banco responsável. Informe a tentativa de golpe a seus contatos para que ninguém mais caia na mesma armadilha.

Não se culpe. Esses golpes são bem planejados e podem enganar qualquer um. O mais importante é aprender com a experiência e reforçar a segurança para evitar novos prejuízos.

É possível reaver o dinheiro do golpe do Pix?

Em alguns casos, sim! Se você agir rápido, pode ter chances de recuperar o valor perdido. O Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite a contestação da transação em casos de fraude.

Segundo o site oficial do Banco Central, "a instituição financeira do cliente que recebe o Pix (recebedor) pode bloquear os recursos por até 72 horas, para uma análise mais detalhada, aumentando a possibilidade de retorno dos valores à vítima". Ou seja, quanto mais rápido você agir, maiores as chances de reaver o dinheiro.

Além disso, alguns bancos também podem tentar bloquear a conta do golpista se o golpe for denunciado imediatamente.

Como se proteger dos golpes do Pix?

Para não cair em golpes do Pix, siga algumas dicas simples:

Desconfie de mensagens pedindo dinheiro, mesmo de conhecidos. Se um "amigo" ou "familiar" mandar um pedido urgente, ligue para confirmar antes de transferir.

Confira todas as informações antes de fazer um Pix. Veja se o nome do destinatário está correto e, se for um boleto ou QR Code, confirme a empresa responsável.

Ative a autenticação em dois fatores. Tanto no WhatsApp quanto nos aplicativos bancários, isso impede que alguém acesse sua conta sem permissão.

Nunca compartilhe dados bancários ou senhas. Golpistas podem usar essas informações para invadir suas contas.

Mantenha as notificações do banco ativadas. Assim, você recebe alertas de movimentações suspeitas na sua conta e pode agir rápido caso algo estranho aconteça.

Fiz um pix errado e não querem me devolver, e agora?

Se você fez um PIX por engano e a pessoa que recebeu o valor não quiser devolver, o primeiro passo é entrar em contato com o banco ou instituição financeira para tentar resolver a situação. Caso isso não funcione, registrar um boletim de ocorrência é fundamental. Esse registro formaliza a situação e serve como prova para iniciar medidas legais, facilitando o rastreamento dos envolvidos e aumentando as chances de recuperação do valor.

Além disso, vale lembrar que quem se recusa a devolver um valor recebido indevidamente pode responder judicialmente pelo crime de apropriação indébita, conforme o art. 169 do Código Penal.

Conclusão: como evitar prejuízos e se proteger

Os golpes do Pix são um problema crescente e afetam milhares de pessoas diariamente. Os criminosos exploram a pressa e a falta de atenção para enganar as vítimas. No entanto, com algumas precauções simples, é possível evitar cair nessas armadilhas.

Se você recebeu mensagens suspeitas de um suposto parente ou amigo pedindo dinheiro, siga sempre a regra de ouro: confirme a identidade antes de transferir qualquer valor. E caso caia em um golpe, aja rapidamente para tentar recuperar o dinheiro.

A melhor forma de evitar prejuízos é estar sempre informado. Compartilhe este artigo com amigos e familiares para que mais pessoas saibam como se proteger do golpe do Pix.





