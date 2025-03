Vídeo: cliente acusa seguranças de supermercado de agredir morador de rua

Uma cliente do Green Plaza Shopping, localizado no Bairro Santa Mônica, em Venda Nova, acusa os seguranças do supermercado Mineirão de agredirem e expulsarem um homem, que seria morador em situação de rua, do estabelecimento, neste sábado (15/3).

A cliente, que prefere não se identificar, tem 39 anos e é advogada. Ela conta que levou seu carro ao lava jato do shopping e esperava o veículo ficar pronto na área externa ao supermercado, uma espécie de praça de alimentação. De repente, a mulher disse que escutou um grito vindo de dentro do supermercado e tentou saber o que estava acontecendo. Ela diz que viu os seguranças agredindo o homem e decidiu começar a filmar com o celular.





O vídeo registra o momento em que o homem é arrastado para fora por três seguranças. Ele grita e se debate. Algumas pessoas veem a cena e se aproximam. Três mulheres parecem questionar os seguranças o motivo de tratarem o homem daquela maneira. Um deles chega a bater boca com elas, enquanto o homem permanece se contorcendo no chão.





Depois da confusão, a advogada diz que se aproximou do homem para perguntar se ele precisava de ajuda. Segundo ela, ele parece ser morador em situação de rua e ter alguma dificuldade de fala. A cliente conta que o homem gemia e chorava muito, e dizia apenas para ligar para os bombeiros.





Segundo ela, uma outra funcionária do supermercado fez pouco caso da situação e disse que a cliente "deveria ir para casa, lavar uma louça e cuidar do seu marido", enquanto o homem agonizava na entrada do supermercado.





Atendimento

A advogada disse que ela e o irmão ligaram para a Polícia Militar e o Samu. Porém, apenas o Samu apareceu. O homem estava sem documentos, mas em sua carteira havia um cartão do Hospital das Clínicas em nome de Gleison Rodrigues dos Reis, o possível nome do homem.





Segundo a cliente, os socorristas do Samu tiveram dificuldade para remover o homem, já que ele reclamava de dores, principalmente na cabeça. O socorrista do Samu que conversou com a cliente disse que havia suspeita de fratura. O homem foi levado para o Hospital Risoleta Neves. Até o fim do atendimento do Samu, a Polícia Militar não havia chegado ao local. A cliente disse que esperou o homem ser atendido e foi embora, sem registrar boletim de ocorrência para o caso.

O Estado de Minas tentou entrar em contato com a unidade do supermercado por meio do número de telefone que consta na internet, mas não obteve sucesso. Também enviou um e-mail para o estabelecimento pedindo um posicionamento para o caso e aguarda retorno. O espaço segue aberto