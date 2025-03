Galho de árvore centenária cai na calçada de avenida em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um grande galho de árvore caiu na calçada da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (14). A reportagem do Estado de Minas flagrou o galho, que derrubou gradis e atrapalhou a circulação de pedestres na via.

Há cerca de duas semanas, um galho menor já havia caído. A reportagem questionou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sobre a retirada do galho e se a árvore era monitorada, dado o porte da espécie, e aguarda retorno.

O galho não obstruiu a avenida e, portanto, o trânsito flui normalmente. Há, ainda, uma entrada para a garagem do prédio do Edifício ABC que também não sofreu interferências. Já os pedestres que passam pelo local precisam desviar do obstáculo.