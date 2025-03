‘Lua de Sangue’ pode ser vista a olho nu no céu de todo o país nesta quinta

O eclipse lunar conhecido como Lua de Sangue poderá ser visto nesta quinta-feira (13/3) em todo o país. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai fazer do fenômeno um grande evento. A partir das 23 horas haverá observação na Esplanada do Mineirão, na Avenida Presidente Carlos Luz, Bairro São Luiz, na Região da Pampulha.

A atividade vai até as 6h de sexta-feira (14/3). Além da atração principal, a programação terá contação de histórias, roda de conversa sobre astronomia, um planetário inflável e muito mais.

Vinte telescópios estarão disponíveis aos visitantes, mas o professor Guilherme da Silva Lima, do Departamento de Física da UFMG, lembra que o eclipse pode ser visto a olho nu.

Acadêmicos da UFMG e de outras universidades e institutos de pesquisa do estado estarão à disposição para explicar às pessoas conceitos e experimentos de astronomia e de física.

Os ingressos estão esgotados. Foram 2.999 vagas preenchidas. Dois mil deles esgotaram em menos de quatro dias de divulgação.

Mas para quem não conseguiu garantir um lugar na Esplanada, o professor tranquiliza. “O eclipse lunar poderá ser visto em qualquer lugar do Brasil, basta olhar para o céu durante o evento. O ápice será em torno das 4h do dia 14/3 (sexta-feira). O início da fase parcial do eclipse será em torno das 2h10, momento em que é possível começar a ver a sombra da Terra projetada na Lua, inclusive é possível ver que seu formato é circular”, explica.

Horários do eclipse:

Início da fase penumbral: 00h57

Início da fase parcial: 02h09

Início do eclipse total: 03h26

Máximo do eclipse: 03h58

Fim do eclipse total: 04h31

Fim da fase parcial: 05h47

Fim da fase penumbral: 07h00 (Lua se põe às 06h05)

Ele ressalta que a visão do fenômeno depende das condições climáticas. “Se tiver uma nuvem gigantesca na frente da Lua ou se estiver chovendo, não vai dar para ver”, alerta.

Entenda o que vai acontecer

Guilherme define o eclipse como fenômeno natural, que ocorre devido a passagem da Lua pela sombra da Terra. Ele destaca que a Lua não emite luz própria, a luz visível é fruto da reflexão da luz do sol ao atingir a superfície lunar. De modo similar, o eclipse solar acontece quando a Terra passa pela sombra da Lua.

O nome “Lua de Sangue" é devido à cor avermelhada que o satélite apresenta durante o fenômeno, causada pela dispersão da luz solar na atmosfera da Terra. O último eclipse lunar total aconteceu há quase três anos no Brasil, em 15 de maio de 2022.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

