Bloco Ziriggydum Stardust mistura clássicos do rock e protesto a Bolsonaro

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

O bloco Ziriggydum Stardust dominou as ruas do Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de BH, na manhã deste sábado (8/3), com clássicos de David Bowie e outras músicas de rock ao ritmo de carnaval e membros da bateria com fantasias inspiradas no cantor. Canções de astros do pop como Michael Jackson, Prince e George Michael também estavam no repertório.

Bloco Ziriggydum Stardust faz seu cortejo no Floresta, ao som de clássicos do pop misturados ao ritmo do carnaval Gladyston Rodrigues/Em/D.A. Press

O cortejo contou ainda com hits atemporais, vide "É preciso dar um jeito, meu amigo", de Erasmo Carlos e que fez parte da trilha de "Ainda estou aqui", premiado com o Oscar de Melhor Filme Internacional, e "Linger", da banda The Cranberries, performada pelo vocalista do bloco, fantasiado de Freddie Mercury.

Também houve espaço para manifestações a favor da prisão de envolvidos nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Os foliões entoaram frases como “Sem anistia” e “Vai ser preso”, aludindo a Jair Bolsonaro (PL), denunciado pela Procuradoria-Geral da União (PGR) por fazer parte de trama golpista.

