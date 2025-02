Médica lança vaquinha para comprar prótese e recuperar autonomia

Em 2024, um acidente de carro na região da Pampulha fez com que a médica baiana Catarine Matos, de 30 anos, perdesse o pé esquerdo. Especialista em emergência, ela criou em fevereiro deste ano uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 114.825 para adquirir uma prótese biônica e recuperar sua independência no trabalho.

Catarine, que atuou na linha de frente durante a pandemia de COVID-19, salvando muitas vidas, agora precisa de apoio. A prótese atual, chamada de provisória, é rígida e não permite o movimento do tornozelo. Além disso, o material frágil já estava trincado, o que a levou a improvisar o conserto com cola.

A nova prótese biônica, que custa exatamente R$ 114.825, é equipada com um microcomputador que avalia o terreno a cada dois milissegundos e ajusta o movimento do tornozelo, facilitando a locomoção. Até agora, 184 doadores contribuíram com R$ 20.530,05 para a campanha.

Catarine explica que essa prótese é essencial para sua retomada profissional: “Esse modelo é o melhor para minha rotina, que envolve correr nos CTIs, atender emergências, ficar na ponta dos pés e subir rampas levando pacientes em estado crítico", conta.

Para ajudar Catarine a conquistar sua prótese biônica, basta acessar o link da vaquinha e fazer uma doação.

A vida antes do acidente

Reinaldo Amand Soares, de 47 anos, e Catarine estão juntos desde 2020, sendo o que ela define como “um casal muito amigo”. Reinaldo é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e cantor da banda Lurex Queen Tribute. O casal ainda não tem filhos em comum, mas ele é pai de duas filhas de relacionamentos anteriores.

Antes de seguir carreira médica, Catarine trabalhou como produtora da banda Lurex por dois anos. Ao identificar falhas na gestão anterior, ela assumiu a produção, reorganizou a banda e a transformou em uma empresa independente.

Ela relembra com carinho um show realizado pela banda e sua equipe no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Avenida Amazonas, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para celebrar os 23 anos do grupo. O evento foi um marco em sua trajetória como produtora no cenário musical de Belo Horizonte.

Dois anos depois, Catarine decidiu que era hora de retomar a carreira na medicina. “Vi que, dali em diante, a banda já tinha segurança suficiente para seguir e para o meu marido continuar fazendo o que ama, sem que ninguém o prejudicasse ou atrapalhasse seu trabalho na música. Hoje sigo como médica, mas ainda cuido da parte financeira da banda”, explica.

Reinaldo conta como foi enfrentar essa fase ao lado da esposa. “Para mim, foi muito difícil vê-la passar por tudo isso, mas sempre tentei ser forte nos momentos em que ela fraquejava. Jamais deixaria que desistisse de viver. Casamento é isso: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Desde o acidente, sustento sozinho a casa e a família, mas nunca me queixei. Sei que, se fosse comigo, ela faria o mesmo por nós.”

Catarine é arrimo dos pais e responsável por metade da renda da família. Seu trabalho envolvia muitos plantões, principalmente na época da pandemia de COVID-19, quando a carga horária chegou a triplicar devido à falta de profissionais especializados. Além de atuar nos CTIs de Belo Horizonte, já trabalhou em cidades como Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Atualmente, atende no Hospital Med Sênior, na Pampulha.

Matos não pretende parar por aí. Com a nova prótese, ela quer continuar exercendo sua profissão: “As pessoas que estão ajudando na vaquinha vão ganhar no mercado de trabalho uma médica com mais habilidades. Espero estar cada vez mais apta e preparada para atender qualquer pessoa que precisar de mim, especialmente aqueles que estão participando deste momento tão importante na minha vida”, afirma.

