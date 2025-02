Inscrições para Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas estão abertas

As instituições da rede estadual de ensino têm até o dia 17 de março para se inscrever na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A adesão é feita por meio do site oficial www.obmep.org.br.

Podem participar escolas públicas municipais, estaduais e federais. Os estudantes premiados nacionalmente são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC). A iniciativa oferece uma bolsa de R$ 300.

A Obmep também vai premiar alunos com melhor desempenho estadual. Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), serão distribuídas pelo menos 20,5 mil medalhas.





Todos os anos, jovens mineiros são destaque. Em 2023, 50 estudantes de Minas foram premiados durante a cerimônia da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). Desse grupo, 26 faziam parte da rede estadual pública de ensino.

No mesmo ano, o estado ganhou medalha de ouro com o estudante Fabrício da Silva Quirino Júnior, aluno do 8º ano; ele foi o 1º colocado no estado e o 10º no país, durante a 17ª edição do campeonato.

Em 2012, estudantes mineiros faturaram 111 das 500 medalhas de ouro da 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

A Olimpíada reúne, em todas as edições, mais de 18 milhões de estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Em 2025, a Obmep vai distribuir, além de medalhas, 51 mil certificados de menção honrosa.



Como se inscrever



A inscrição é feita exclusivamente pelas escolas, que devem preencher a ficha disponível no site da Obmep, informar o código MEC/INEP e criar uma senha. No regulamento, os representantes das instituições vão encontrar todas as informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para participação na Obmep.



A olimpíada ocorre em duas fases, sendo a primeira composta de uma prova objetiva de 20 questões, e a segunda, de uma prova discursiva de seis questões. A 1ª fase da Obmep será realizada no dia 3 de junho, e os classificados para a próxima etapa realizarão a prova da 2ª fase em 25 de outubro.

As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: níveis 1 (6º e 7º anos), 2 (8º e 9º anos) e 3 (ensino médio). A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será feita em 1º de agosto e a divulgação dos premiados em 22 de dezembro.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata