PBH lança projeto de basquete gratuito para adolescentes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

"Bora Jogar + Basquete". Este é o nome do novo projeto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e que está com inscrições on-line gratuitas e destinadas a adolescentes entre 12 e 17 anos.

O objetivo, segundo nota da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, é estimular a prática de esportes na capital. As aulas acontecerão em seis espaços, duas vezes por semana. São oferecidas 240 vagas.

As quadras selecionadas são localizadas nas regionais Norte, na Praça Candido Portinari, Bairro Tupi; Venda Nova, na quadra da Praça João José de Araújo, Bairro Minas Caixa; Pampulha, na quadra da Comunidade Dandara, no Bairro Trevo; Oeste, na quadra da Praça do Sereno, no Bairro Morro das Pedras; Centro Sul, na quadra da Barragem Santa Lúcia; e Nordeste, na quadra de Esportes Professor Marcus Mazzoni, no Bairro União.

O lançamento oficial do projeto “Bora Jogar + Basquete” acontecerá neste sábado (8/2), na quadra do Parque Jornalista Eduardo Couri, na Barragem Santa Lúcia, na Avenida Artur Bernardes, 85, Bairro Santa Lúcia, das 9h às 12h.

O evento busca celebrar também o esporte e fortalecer a participação da comunidade. A cerimônia de lançamento terá atividades esportivas e culturais, incluindo apresentações de dança artística, desafio de cesta e um jogo misto entre atletas dos clubes de BH e praticantes da comunidade no entorno da barragem.

“A prática esportiva e de lazer oferece a todos os envolvidos a oportunidade do aprendizado e cultivo de valores fundamentais não só para a prática esportiva e de lazer, como para todas as áreas da nossa vida: respeito, cooperação, liderança, responsabilidade etc. O projeto contribuirá para o desenvolvimento dos beneficiados, como jogadores de basquete, mas, sobretudo, permitirá o desenvolvimento de valores educativos e a formação moral dos jovens”, diz Rodrigo Gavioli, coordenador do Setor de Programas e Projetos da Diretoria de Formação Esportiva da secretaria.





