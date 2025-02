Grande BH: traficante é baleado durante operação da PM

Um homem, de 21 anos, foi baleado na barriga durante operação policial contra o tráfico de drogas no bairro Sônia, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (4/2). Registros policiais apontam que o suspeito tem 11 passagens por associação com o tráfico.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima que afirmava que uma dupla estava armada em uma casa abandonada, em região conhecida como Aglomerado da Mina, com grande quantidade de drogas.

Segundo o denunciante, que preferiu não se identificar por medo de represália, o local é estratégico, uma vez que os suspeitos podem observar a movimentação de carros na região e perceber a chegada da polícia.

Os militares, então, fizeram um cerco no imóvel. Segundo o boletim de ocorrência, quando chegaram ao endereço indicado, os policiais tiveram as armas dos suspeitos apontadas contra eles. Neste momento, eles decidiram atirar, antes que fossem atingidos. Um dos homens, de 21 anos, foi atingido na região abdominal, enquanto o outro fugiu por uma área de mata densa.

O suspeito de 21 anos foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na sequência, ele foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves para procedimento cirúrgico. Não há informações sobre o estado atual de saúde do homem.

De acordo com a PMMG, as equipes policiais já conhecem o autor por ocorrências no envolvimento de vendas de entorpecentes. Segundo registros, o homem tem 11 passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, datadas entre 2018 e 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares iniciaram buscas na região pelo segundo suspeito, que não foi localizado até a publicação desta reportagem.

Nenhuma droga foi localizada na ocorrência. As investigações seguem com a Polícia Civil de Minas Gerais.