Como ficou o atendimento aos gatinhos do Parque Municipal após incêndio?

Desde que o ambulatório que prestava atendimento veterinário aos gatos do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Hipercentro da capital, foi consumido por um incêndio na madrugada do último domingo (26/1), muitas dúvidas surgiram sobre a assistência aos felinos. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), três animais que estavam no local morreram por inalação de fumaça, enquanto outros seis foram resgatados. No entanto, segundo a ONG SOS Gatinhos do Parque, a população de felinos na área verde atualmente chega a cerca de 300 indivíduos.

"A prefeitura disse que prestará os cuidados, mas não informou os protocolos", relata Isabela Lazzarotto, da ONG SOS Gatinhos do Parque. Ela destaca que a ONG continua atuando no local, realizando resgates de animais, mas os serviços ambulatoriais permanecem a cargo da PBH.

Consultada pela reportagem, a PBH informou que uma veterinária, responsável pela avaliação dos gatos, segue trabalhando no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. De acordo com o poder municipal, caso algum animal necessite de atendimento, a profissional o encaminha para o Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte (CPVBH), onde os atendimentos serão realizados enquanto o ambulatório não retoma as atividades.

Cerca de 300 gatos vivem atualmente no Parque Municipal Américo Renné Giannetti Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press (2021)

A PBH aproveitou para acrescentar que os seis gatos resgatados do ambulatório incendiado seguem no CPVBH apenas em observação, mas nenhum deles está doente ou ferido.

Por sua vez, Isabela afirma que a ONG resgatou outros 8 gatos após o incêndio, que foram levados para duas clínicas. Ela destaca ainda que, aos fins de semana, não há atuação de veterinário no parque, de modo que o manejo dos animais no ambulatório incendiado foi feito por funcionários administrativos.

Feira de adoção

Neste sábado (1/2), a ONG SOS Gatinhos do Parque será parceira na realização de uma feira de adoção em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local, serão oferecidos, além de felinos, cães para interessados em ter um pet. O evento ocorrerá no estacionamento do supermercado Mart Minas, na Avenida Cruzeiro do Sul, 77, no Bairro Riacho das Pedras, das 9h às 14h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia