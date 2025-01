A empresa Expresso Gardênia vai parar de operar em 36 linhas de curta e longa distância intermunicipais em 97 cidades do Sul de Minas. O anúncio da finalização do contrato foi realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) nesta quinta-feira (23/1) em coletiva de imprensa. A Viação Gardênia estava em recuperação judicial desde 2020 e foi alvo de fiscalizações que identificaram problemas na atuação.





De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), três linhas que também atuam no Sul de Minas estão em processo de transferência e vão continuar sob a responsabilidade da Viação Gardênia até que a transferência seja concluída. As outras 36 linhas passam a ser operadas pelas empresas Bonanza, Via Sul, Auto ônibus Santa Rita, Viação Cerro e Santa Cruz Minas a partir desse sábado (25/1).

Ainda de acordo com a Seinfra, a operação Ponto Final, realizada em abril e maio de 2024, deu partida no processo que culminou na venda das linhas. Com a operação, 34 ônibus foram retirados de circulação em razão de problemas mecânicos, irregularidades em itens de segurança e descumprimento do quadro de horários. Diante dos problemas, a Seinfra notificou a Gardênia para corrigir as falhas e comprovar sua capacidade operacional e financeira.



O encerramento do contrato com a Viação Gardênia foi anunciado em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (23/1) Jair Amaral / E.M / D.A Press

Segundo o secretário adjunto de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias, Pedro Calixto, a situação da Viação Gadênia, no Sul de Minas, ficou insustentável. "A gente identificou o problemas graves, inclusive problemas de segurança, por exemplo, mau estado de conservação dos veículos. Também houveram acidentes com essa empresa nos últimos anos. Por exemplo, ônibus que pegaram fogo ou tiveram acidente dado a falhas mecânicas. Então todas essas questões foram identificadas e ao recebermos denúncias com tamanha gravidade nossa ação foi justamente de cessar a operação e fazer a intervenção", afirma.

A Gardênia teve o contrato suspenso em junho de 2024 após não cumprir o primeiro prazo dado pela Seinfra para que as irregularidades identificadas fossem corrigidas. Com isso, outras concessionárias assumiram as linhas de forma provisória. De acordo com a pasta de infraestrutura e mobilidade do estado, como os problemas não foram resolvidos, a Gardênia teve que formalizar o pedido de transferência das linhas e encerrar o contrato com a empresa de forma definitiva. O pedido foi aprovado pela Seinfra, o que resultou na aquisição das linhas pelas cinco empresas.

O secretário adjunto de Infraestrutura Mobilidade e Parcerias espera que a situação sirva de exemplo para outras empresas. "A gente fez o que na história recente do Estado de Minas nunca tinha sido feito, que é, justamente, a intervenção em uma quantidade tão grande de linhas. Então, de fato, a situação caminhou talvez mais do que a gente desejaria e que o consumidor toleraria. [...] A gente quer atuar preventivamente para que essa situação sirva de exemplo e a gente já percebe uma movimentação no setor das empresas de ônibus entendendo que o Estado de Minas vai fiscalizar e vai garantir a qualidade do serviço. A gente quer, a partir de agora que a situação não chegue sob hipótese alguma próxima ao que aconteceu com a Viação Gardênia. A realidade agora é bem diferente", define Pedro Calixto.





A Seinfra também esclareceu que, mesmo com a transferência, os preços das passagens permanecerão inalterados, conforme legislação vigente. Além disso, de acordo com a pasta, os itinerários e horários das linhas também serão mantidos. A Gardênia era responsável por linhas de transporte entre cidades do Sul de Minas e entre os municípios com Belo Horizonte.

O Estado de Minas pediu o posicionamento da Viação Gardênia sobre a transferência das linhas e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira como será a divisão das linhas

Belo Horizonte/Passa Quatro - Viação Serro Ltda





- Viação Serro Ltda Belo Horizonte/São Lourenço - Viação Serro Ltda



- Viação Serro Ltda Belo Horizonte/Lavras - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Itajubá - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Pouso Alegre - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Alfenas via Varginha - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Poços de Caldas - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Varginha - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Boa Esperança via BR-381/265 - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Três Pontas - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Belo Horizonte/Ouro Fino - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Jacutinga/ltajubá - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Paraisópolis/Pouso Alegre - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Ouro Fino/Bueno Brandão - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Pouso Alegre/Bueno Brandão - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Pouso Alegre/Monte Sião - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Sapucai Mirim/Paraisópolis - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Ouro Fino/Monte Sião - Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda





- Empresa de Auto-Ônibus Santa Rita Ltda Santa Rita de Caldas/Andradas - SC Minas Transportes Ltda





- SC Minas Transportes Ltda Lambari/Pouso Alegre- SC Minas Transportes Ltda





SC Minas Transportes Ltda Boa Esperança/ Alfenas - SC Minas Transportes Ltda

Pouso Alegre/Poços de Caldas - SC Minas Transportes Ltda

Pouso Alegre/São Lourenço - SC Minas Transportes Ltda

Lavras/Varginha - SC Minas Transportes Ltda

Senador José Bento/Pouso Alegre - SC Minas Transportes Ltda

Machado/Pouso Alegre - SC Minas Transportes Ltda

Natercia/Pouso Alegre via Penha - SC Minas Transportes Ltda

São Lourenço/ltajubá - SC Minas Transportes Ltda

Natércia/Santa Rita do Sapucai - SC Minas Transportes Ltda

Nova Resende/Muzambinho - SC Minas Transportes Ltda

Guaxupé/Jacui - SC Minas Transportes Ltda

Guaxupé/Conceição Aparecida - SC Minas Transportes Ltda

Santa Bárbara/ Itajubá - Bonanza Transportes Ltda

Belo Horizonte/Cássia - Viasul Transportes Coletivos Ltda

Belo Horizonte/Piumhi - Viasul Transportes Coletivos Ltda

Belo Horizonte/São Sebastião do Paraiso - Viasul Transportes Coletivos Ltda