O Metrô de BH vai funcionar com intervalos maiores entre o próximo sábado (25/1) e 2 de fevereiro, podendo chegar a 16 minutos nos dias úteis e a 24 nos finais de semana. A alteração é necessária para dar continuidade às obras de revitalização da Linha 1, que tem como objetivo a modernização do serviço oferecido na capital e região metropolitana.





A concessionária vai substituir todos os componentes de um trecho da via permanente, por onde circulam os trens e tem finalização prevista para 2026. De acordo com a empresa, as informações sobre as alterações são comunicadas aos clientes via Instagram e site oficial.

Além disso, as informações estarão disponíveis em telas digitais, cartazes e emitidas pelos alto-falantes nas estações. Funcionários de atendimento e segurança também orientarão os passageiros.

Confira as mudanças:





Nos fins de semana, os trens circularão em uma só via nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha, com intervalo entre as viagens de 24 minutos. Não haverá baldeação.





Nos dias úteis, durante os horários de pico, o intervalo entre os trens será de 16 minutos da Estação Central à Estação Eldorado, com baldeação na Estação Carlos Prates. O embarque será feito por uma só via na Estação Lagoinha.





Da Estação Vilarinho à Estação Central, o intervalo entre os trens será de 08 minutos. No local haverá tanto trens com destino à Estação Eldorado, quanto trens com destino à Estação Central que serão informados no letreiro, acima do para-brisa dos trens.

Já nos dias úteis fora dos horários de pico o intervalo será de 16 minutos, com baldeação na estação Carlos Prates e embarque por uma só via na Estação Lagoinha.