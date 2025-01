Com quatro policiais, em duas viaturas, PM combate o tráfico d drogas

Um homem identificado como S. R. A. L, de 18 anos, foi preso, e dois adolescentes, ambos de 14 anos, apreendidos no Bairro Conquista, em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (7/1), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.





Duas guarnições da PM foram designadas para ir à residência de um dos adolescentes. As duas equipes eram integradas pelos sargentos Altamiro e Geraldo Silva, e pelos cabos Silveira e Geseille.





Ao chegarem à casa, avistaram o menor jogando uma mochila preta por cima do muro em direção ao quintal da casa vizinha, que estava desabitada. Viram, também, o menor e mais duas pessoas, uma mulher e um homem, correndo para os fundos da casa.





Os quatro policiais montaram um cerco, com o sargento Altamiro permanecendo à frente da casa, o sargento Geraldo e a cabo Geseille indo para a rua posterior à residência. O cabo Silveira ficou se apoio, correndo numa rua lateral.

Os dois menores subiram no telhado da casa vizinha. Eles receberam voz de prisão e se entregaram. S. R. A. L., no entanto, conseguiu fugir.





Na mochila foram encontradas duas barras de maconha, três porções grandes da mesma erva, uma balança de precisão. Foram apreendidos quatro celulares. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Governador Valadares.





Segundo os policiais, assim que for preso, o jovem de 18 anos será indiciado não só pelo crime de trafico de drogas, mas também o de aliciamento de menores para o tráfico de drogas.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia