Um homem, de 38 anos, foi preso na noite desse domingo (29/12), em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, por porte de arma ilegal.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) durante uma operação na rodovia MGC-135.

De acordo com a PMMG, a abordagem ocorreu no quilômetro 356 da rodovia, quando os policiais pararam uma caminhonete Toyota Hilux prata, conduzida pelo suspeito. O homem demonstrou nervosismo ao ser questionado, mas admitiu portar arma no veículo.

Durante a revista, os militares localizaram uma pistola Taurus 9 mm, carregada com 16 munições intactas.

O suspeito apresentou documentação de registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), mas não possuía a guia de trânsito obrigatória para transportar o armamento.

Conforme decreto 11.615/2023, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003, o tráfego de armas desmuniciadas, suas munições e seus acessórios no território nacional só é autorizado mediante apresentação do documento de guia de tráfego.

O homem foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros, onde a arma e as munições foram apreendidas.