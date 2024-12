O primeiro dia do verão em Belo Horizonte deve ser de céu nublado com chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil Municipal, a previsão para este sábado (21/12) é de céu nublado com chuvas, por vezes de intensidade forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista será de 18°C, e a máxima, de 24ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 65% à tarde.





A capital está em alerta para um volume alto de chuvas na capital até segunda-feira (23/12). Áreas de instabilidade devem ganhar força e poderão provocar chuvas fortes, raios e rajadas de vento ocasionais de até 50 km/h.





É estimado pelo órgão um volume pluviométrico entre 140 e 160 mm. O maior volume está previsto para sábado, quando as chances de chuvas intensas e acumulados serão maiores.





Em Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nova estação deve ser marcada por temperatura acima da média histórica e chuva ligeiramente abaixo da média. O tempo fica instável em todas as regiões do estado em virtude da intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas. Esse quadro se deve ao forte calor e ao alto teor de umidade na atmosfera. Há condições favoráveis para ocorrência de chuva forte em grande parte de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A previsão para este sábado deve ser de céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes, Zona da Mata e Grande BH. Nas demais, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 15°C, e máxima, de 37°C.