Igreja da Boa Viagem, na Rua Sergipe, 175, no Centro de BH, é oficialmente o Marco Zero da capital

Homenagem especial a Belo Horizonte, que comemora 127 anos de sua inauguração na quinta-feira (12). O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, também conhecido por Igreja Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul, celebra o aniversário da capital com missa presidida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo (às 18h15) e apresentação do Trio Amadeus (às 19h30).

De acordo com a Arquidiocese de BH, o repertório musical do Trio Amadeus se inspira na noite de Natal. Para essa apresentação, haverá iluminação especial na nave.



Formado em 2003, o Trio Amadeus se consagrou no cenário musical, fazendo releitura, mais popular e contemporânea, de músicas eruditas compostas por compositores consagrados. Em substituição aos instrumentos nos arranjos tradicionais de uma orquestra, os artistas fazem reinterpretações com guitarra, harpa e violão.

O Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia - Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem fica na Rua Sergipe, 175, no Bairro da Boa Viagem. A entrada é franca.

Marco zero

A Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem é o marco zero de Belo Horizonte, com reconhecimento pelo poder público Municipal. Em meados do século 18, onde hoje está o Santuário Arquidiocesano, foi construída uma pequena capela, feita de pau-a-pique, para receber a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, vinda de Portugal, padroeira dos viajantes. Ao redor do singelo templo, começou a se formar o Arraial Curral del-Rei, na época vinculado ao distrito de Sabará.

O povoado cresceu e a singela capela foi demolida para a construção da Igreja Matriz. Já no século 19, o Arraial do Curral-del Rei foi demolido para a construção de Belo Horizonte. No lugar da antigo templo, foi edificado o atual santuário, que acolhe a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, do século 18, em seu altar.

Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897 e Nossa Senhora da Boa Viagem foi reconhecida a padroeira da capital mineira em 1932, no pontificado do Papa Pio XII. O Santuário é referência para muitos peregrinos e acolhe fiéis todos os dias, 24h, para momentos de oração e adoração à eucaristia.