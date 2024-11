As chuvas não devem dar trégua durante o feriado da Consciência Negra, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (20/11). Segundo a Defesa Civil municipal, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas e rajadas de vento. A previsão é de que a temperatura mínima registrada seja de 17ºC e a máxima, de 30ºC. A umidade relativa do ar mínima deverá ficar em torno de 40% durante a tarde.





Na terça-feira (19/11), a Região Leste da capital acumulou 98% do volume de chuvas previsto para o mês de novembro, totalizando 231,2 mm. A regional registrou o maior índice pluviométrico da cidade, seguida de perto pela Região Oeste, com 228,6 mm, o que corresponde a 96,9% do volume previsto para o mês. A média histórica da cidade para novembro é de 236 milímetros (mm).

Além disso, a região do Barreiro está sob alerta de risco geológico moderado. A notificação é válida até quinta-feira (21/11). Conforme o órgão municipal, durante o aviso, é necessário que a população se atente ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e tenha cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados, como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou nas proximidades de córregos e ribeirões.





A Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas alagadas, nem deixe crianças brincando em enxurradas ou próximas a cursos d'água. Por conta da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores. Atenção especial para áreas de encostas e morros.







Previsão para Minas Gerais





No restante do estado, o tempo volta a ficar mais instável sobre grande parte do mapa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso ocorre em resposta à intensificação das áreas de instabilidade atmosférica que cobrem a região Central do país e ao avanço de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste.





Por isso, até as 10h de hoje, 120 municípios mineiros estão em alerta de perigo potencial para chuvas intensas. O aviso, emitido pelo Inmet, prevê precipitações de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 km/h. Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As cidades atingidas ficam nas regiões Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e Central.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil





Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.