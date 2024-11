FOLHAPRESS - Um turista mineiro morreu em um acidente quando saltava de parapente na praia da Areia Branca, em Prado, no extremo sul da Bahia, nessa sexta-feira (15/11). Eudes Cordeiro Faria, de 57 anos, se chocou contra uma falésia e acabou caindo em uma área rochosa à beira-mar. O acidente ocorreu por volta das 16h.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionadas, mas o turista não sobreviveu aos ferimentos. O corpo foi resgatado e encaminhado ao departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, na mesma região.





Antes do acidente, Faria chegou a compartilhar imagens durante o voo de parapente nas redes sociais. Na gravação, ele mostrava as belezas naturais do local. Amigos lamentaram a morte do aposentado.

Natural de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, ele era funcionário aposentado da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e costumava fazer trilhas de moto e voos de parapente.





O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju (BA). Apurações iniciais apontam que o turista perdeu o controle da direção do equipamento antes de colidir com o rochedo. Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

