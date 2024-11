Apesar do impacto do acidente, a família conseguiu sair do veículo, mas o motorista estava com o braço preso às ferragens.

Um acidente deixou uma família ferida nesta sexta-feira (15/11), em Pedra do Indaiá, na Região Centro-Oeste de Minas. O carro em que a família estava capotou próximo ao KM 165, da MG-050. O Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado para atender a ocorrência.





Quando chegaram ao local, os militares encontraram o motorista, sua esposa e seus dois filhos. Apesar do impacto do acidente, a família conseguiu sair do veículo, mas o condutor estava com o braço preso às ferragens. Os bombeiros conseguiram retirá-lo e imobilizá-lo com segurança. A mulher e as crianças apresentavam escoriações leves.





Após o resgate, o motorista recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi levado, com as demais vítimas, para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis.

A Polícia Militar Rodoviária também compareceu ao local para registrar a ocorrência e tomar as providências cabíveis.