Itens recuperados pela Polícia Militar com os suspeitos

Três homens, de 19, 20 e 25 anos, foram presos por furto, na rodovia LMG 779, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa quinta-feira (14/11). Eles teriam levado duas máquinas roçadeiras e uma gaiola com pássaros de um sítio.





Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos já teriam fugido. Mas, de posse das imagens do furto, os militares localizaram os três no Bairro Madre Maria de Jesus. Os homens foram presos. Outros dois, que também estavam no local, conseguiram escapar.





Os itens furtados foram localizados, assim como ferramentas usadas na prática do crime e dinheiro, que, segundo a Polícia Militar, teria origem duvidosa. O veículo usado no crime também foi apreendido.

Os suspeitos e os itens apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.