O trânsito na BR-381, na altura do trevo de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está complicado no início da noite desta quinta-feira (14/11). O congestionamento é reflexo de um acidente envolvendo uma van e dois caminhões, por volta das 16h. Um homem de 53 anos, identificado como J.P.S, morreu.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho próximo ao KM 429, no sentido BH, foi totalmente interditado para a remoção dos veículos. A pista ficou fechada por duas horas, mas, mesmo após liberação, o trânsito continua carregado.





A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Conforme o Corpo de Bombeiros (CBMMG), que atuou no resgate às vítimas, o homem que faleceu era motorista da van. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.





Imagem divulgada pela corporação mostra que a lateral do veículo de carga menor ficou destruída durante a colisão.





Outra pessoa, não identificada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital João XXIII, no Centro de BH, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi informado.