Um homem, de 30 anos, suspeito de ter cometido um estupro de vulnerável, em julho deste ano, foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (11/11), em Guarará, na Zona da Mata mineira.





As investigações foram conduzidas pela 9ª Delegacia de Polícia Civil, em Bicas, também na Zona da Mata, e tiveram início depois que a mãe de uma das vítimas, um menino de 11 anos, receber em uma conta de rede social, vinculada à conta do filho, uma mensagem suspeita.





O autor da mensagem convidava o menor a ir até sua residência, oferecendo dinheiro em troca, mas exigia que o fato fosse mantido em sigilo.





Os policiais identificaram que o investigado utilizava redes sociais para abordar meninos de 11 e 12 anos, com a intenção de estabelecer contato íntimo. Em sua residência, ele oferecia dinheiro em troca de favores sexuais. Cinco vítimas já foram identificadas, todas na mesma faixa etária.





“Uma das crianças foi atraída com a promessa de que receberia R$ 100 para capinar o quintal da casa do suspeito. Ao final do trabalho, o homem tentou iniciar contato íntimo com o menor”, conta a delegada Flávia Granado.





A Polícia Militar participou da operação para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na residência do suspeito.