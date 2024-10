Polícia Militar recebeu o endereço da localização do material em uma denúncia anônima

Dois homens, de 23 e 32 anos, foram presos por tráfico de drogas na madrugada desta quinta-feira (24/10), no bairro Tupi B, na Região Norte de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações anônimas indicando a localização de drogas e armas de fogo pertencentes ao chefe de uma organização criminosa, responsável por homicídios em Mateus Leme e Juatuba, na Grande BH. O homem foi preso dias atrás pela PM.





No local, o homem de 32 anos atendeu os militares e afirmou ter saído há pouco tempo do sistema prisional. Depois de varredura da casa, a polícia encontrou três sacos de linhagem com 69 barras de maconha e uma balança digital.

Em um outro endereço, no bairro Granja Werneck, também no Norte de BH, a PM recebeu a informação de que dois homens pertencentes ao mesmo grupo criminoso estavam escondidos em uma casa e guardavam armas de fogo. A denúncia ainda afirmava que a dupla participou de um homicídio tentado em Mateus Leme no início de outubro.





Dentro da residência, a polícia encontrou uma porção de skunk, 15 munições calibre 38, três balanças de precisão e uma munição calibre 556. O homem de 23 anos assumiu ser dono do material.





Ao ser questionado sobre as armas de fogo, o homem relatou que um primo levou uma pistola 380 para um endereço na Pampulha e que as outras armas usadas pelo grupo criminoso estavam distribuídas em outras residências e não soube informar a localização exata delas.

A dupla foi presa e o material, apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.