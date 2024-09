O micro-ônibus da Prefeitura de Visconde do Rio Branco passava pelo KM 69 da rodovia quando perdeu a roda dianteira

Um micro-ônibus que transportava 16 pessoas se envolveu em um acidente nesta segunda-feira (30/9), por volta das 12h30, na descida de uma serra na MG-353. O veículo voltava para Visconde do Rio Branco após levar os passageiros para uma consulta em Juiz de Fora, cidade vizinha na Zona da Mata mineira.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou em comunicado que o micro-ônibus da Prefeitura de Visconde do Rio Branco passava pelo KM 69 da rodovia quando perdeu a roda dianteira do lado esquerdo, que foi parar em um barranco. Com isso, o veículo atravessou a pista.

Os 16 passageiros e o motorista não se machucaram. Todos voltavam de consultas médicas em Juiz de Fora, esclareceu a PMRv, acrescentando que a pista foi devidamente sinalizada, com trânsito em meia pista durante o atendimento da ocorrência.

