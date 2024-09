Uma mulher de 68 anos perdeu quase tudo dentro de casa após um incêndio tomar conta do imóvel onde ela mora no município de Ressaquinha, na Zona da Mata mineira, neste sábado (21/9). O filho da idosa é suspeito de atear fogo na residência.

Assim que o Corpo de Bombeiros chegou ao local, por volta das 10h, na Rua Francisco Duarte, no Centro da cidade, a casa estava em chamas. A proprietária do imóvel foi encaminhada para uma unidade de saúde por vizinhos antes da chegada da corporação. Atendida e liberada, a idosa voltou para a casa, onde aguardou a chegada da Defesa Civil para análise da estrutura da residência.

Conforme consta do registro da ocorrência, testemunhas afirmaram que filho da idosa entrou no imóvel, ateou fogo e fugiu. Ainda de acordo com os relatos, o rapaz é usuário de drogas e já teria discutido com a mãe em outras ocasiões. A Polícia Militar não localizou o suspeito, mas orientou a mãe a ligar para o 190 caso ele aparecesse.

Um fogão, um armário pequeno e uma geladeira, que estavam na cozinha, não chegaram a ser consumidos pelo fogo, mas ficaram danificados. Todas as janelas tiveram os vidros quebrados e boa parte do telhado desabou. Após debelarem o incêndio nos cômodos atingidos, os militares realizaram o rescaldo. Tanto os bombeiros quanto a PM não têm informações sobre o estado de saúde da mulher.

