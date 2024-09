Uma briga entre vizinhos teria motivado o início de incêndio em amontoado de recicláveis que ameaçou residências de Alfenas, na região Sul de Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira (19/9).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por um catador de recicláveis que alegou que o namorado da sua vizinha teria ateado o fogo.





Ainda de acordo com o catador, os dois teriam se desentendido, o que motivou o homem a iniciar o incêndio. De acordo com os bombeiros, a Polícia Militar esteve no local e conduziu os dois envolvidos à delegacia.





Quando chegaram ao local, os bombeiros de Alfenas se depararam com as chamas no amontoado de materiais recicláveis. Um vídeo registrado no local, mostra as chamas altas e próximas a casas vizinhas.

Os militares conseguiram apagar o fogo com 2 mil litros de água e nenhum dano adicional foi registrado no local ou em residências vizinhas. O incêndio não deixou nenhuma vítima.