Mulher agrediu e arrancou mega-hair de mulher do ex-marido na frente do juiz

No dia 30 de abril de 2023, duas mulheres, uma de 21 anos, e outra de 41, foram presas, em Patos de Minas, na Região Noroeste de Minas Gerais, depois de uma briga no meio da Avenida Brasil, no Centro da cidade.

Mais de um ano depois, uma audiência de conciliação do caso, realizada em 2 de setembro de 2024 no Fórum Olympio Borges, terminou em briga das duas envolvidas. A confusão teve puxões de cabelo, um mega-hair arrancado, unhas quebradas e, novamente, prisão.





Era por volta de 16h da última segunda-feira, quando o magistrado do Juizado Especial, Vinícius de Ávila Leite, deu início à sessão de conciliação no Fórum de Patos de Minas. De um lado, a mulher de 23 anos. Do outro, a de 41 anos.





Já havia sido detectado que a mulher de 41 anos tinha ciúmes da de 23, pois ela era a atual companheira de seu ex-marido e este teria sido o motivo da briga ocorrida em 2023.





Em determinado instante da audiência, quando a mulher de 23 anos respondia a uma pergunta, a de 41 anos passou a mão em um pequeno pote contendo álcool e o atirou contra a rival. Em seguida, ela ainda agarrou o cabelo da jovem, arrancando o mega hair e quebrando duas unhas postiças dela. Por fim, empurrou e atirou a mulher contra uma parede divisória.







O juiz e os advogados conseguiram separar as duas. A mais velha acabou presa e foi levada para a delegacia de plantão, onde contou, em depoimento, que sua reação teria sido em virtude do sarcasmo, dos risinhos e da implicância da mais jovem.





Penas e decisões





A agressora está sendo indiciada por três crimes. O primeiro, vias de fato, que prevê de 15 dias a três meses de prisão ou multa. O segundo, lesão corporal, cuja pena pode variar de acordo com a modalidade da lesão, podendo ser de três meses de detenção a doze anos de reclusão. O terceiro, dano qualificado, que tem detenção de seis meses a três anos e multa, além de punição correspondente à violência.







O juiz Vinícius, por sua vez, determinou um distanciamento de 200 metros, no mínimo, e proibiu que a agressora vá até a loja da vítima.