Corpo de mulher morta por madrasta e filhos será sepultado no Bosque da Esperança

Será sepultado, às 10h, desta sexta-feira (30/8), no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Vila Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, o corpo de Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, que foi assassinada e enterrada numa cisterna em Venda Nova.

Os principais suspeitos são a madrasta de Magna, Marluce Pereira dos Santos, e quatro filhos de Marluce, Gilmar Pereira Calmos, Paloma Pereira de Jesus, Junio Pereira de Jesus e Paola Pereira de Jesus, que estão presos preventivamente.





Magna havia deixado a filha de 3 anos de idade na escola e ido para a casa do pai, onde foi morta. Por investigação da Polícia Civil, ela foi vítima de uma emboscada, atraída pela madrasta, a segunda mulher de seu pai, e os filhos, para ser morta.





Nas investigações, a Polícia descobriu que, na manhã de 23 de agosto, uma sexta-feira, Magna recebeu um telefonema da madrasta, dando conta que seu pai estaria passando mal e que ela fosse até lá.





Magna passou na escola da filha e a deixou lá, indo para a casa do pai, na região de Venda Nova. Depois disso, não foi mais vista.

No dia 27 de agosto, na última terça-feira, o corpo foi descoberto, enterrado numa cisterna, no quintal da casa do pai.







Poucos dias antes, Magna descobriu que a madrasta e os enteados do pai estavam usando o dinheiro dele para fazer apostas em sites. Além disso, ficou sabendo, segundo o marido dela, Tiago Arley Alves, de 22 anos, que a madrasta e os filhos obrigaram o pai a doar a casa onde morava para eles.





