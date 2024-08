O suspeito de estuprar uma idosa de 86 anos durante três horas em Sete Lagoas, na última quinta-feira (22/8), foi preso em flagrante nesta terça-feira (27/8). O homem foi detido pela Guarda Civil Municipal enquanto tentava furtar uma farmácia na área central da cidade.

O criminoso já possui passagem pela polícia por outros crimes. Ele foi identificado por meio do celular pessoal que esqueceu na casa da vítima. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que irá representar pela prisão preventiva. As investigações prosseguem a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Sete Lagoas.





Relembre o caso





Segundo o boletim de ocorrência, a idosa relatou que estava em casa quando um homem desconhecido a chamou no portão, pediu um copo com água e para guardar uma mochila na casa dela. Depois de muita insistência, a mulher concordou em guardar a mochila do suspeito.





Por volta das 4h da manhã, o homem voltou, pulou a grade e chamou a idosa, que se negou a recebê-lo. O homem então pulou uma janela, que fica para a rua, e a levou para o quarto, onde houve o estupro.





A vítima relatou para a PM que começou a rezar durante o crime, mas o homem afirmou que não faria diferença, pois "ele era o capeta". O estupro durou pelo menos três horas. Depois do abuso, o suspeito ainda revirou a casa da idosa em busca de objetos de valor e roubou um celular, uma faca, dinheiro, cartão bancário, televisão e as chaves da casa.





Um vendedor ambulante que passava pela rua ouviu os gritos da idosa e chamou a sobrinha da mulher. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu tratamento preventivo e passou por cirurgia. O estado de saúde dela não foi divulgado.