A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta terça-feira (27/8) decreto que autoriza a utilização de espaços públicos para funcionamento de cursos populares e comunitários. De acordo com o Decreto nº 18.799, de 26 de agosto de 2024, sancionado pelo prefeito Fuad Noman, os espaços disponíveis para o funcionamento das atividades serão as salas de aula das escolas municipais e do Centro de Educação Integral Imaculada Conceição e do Centro de Referência das Juventudes – CRJ.

Vale destacar que os espaços só poderão ser utilizados nos dias e horários em que estiverem desocupados. Além disso, os usos locais poderão incluir o acesso a infraestruturas como computadores, projetores, bibliotecas, laboratórios e praças desportivas, desde que não envolvam resíduos com limpeza, portabilidade e vigilância para o Município.

Segundo o decreto, a utilização desses espaços será permitida a empresas sem fins lucrativos que ofereçam a alunos em situação de vulnerabilidade social e econômica cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para vestibulares.





Para as entidades interessadas em nossos espaços, é necessária a solicitação do Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte ou da assinatura do Termo de Autorização de Uso entre a entidade e o órgão do Município responsável pela gestão do espaço público. A autorização de utilização permitirá a livre utilização das instalações, podendo ser revogada a qualquer momento.





Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) são responsáveis pela divulgação de dois cursos populares e comunitários e pelo diálogo entre os beneficiários e as entidades responsáveis.