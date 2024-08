Hebert Oliveira da Silva tinha 35 anos e foi morto no último domingo (25/8)

O sargento da PM Hebert Oliveira da Silva, de 35 anos, morto no último domingo (25/8) na BR-352, altura de Onça do Pitangui, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, será sepultado nesta terça-feira (27/8) às 11h30 no cemitério Por Seguro, em Ribeirão das Neves-MG.





Segundo informações da Polícia Militar, Hebert passava pela rodovia quando foi abordado por uma motocicleta com dois ocupantes. Ele parou sua moto e, ao ver a arma nas mãos de um dos assaltantes, sacou seu revólver. Houve uma troca de tiros e o policial foi alvejado no peito.





Hebert foi encontrado com os sinais vitais por uma guarnição da PM e levado a um hospital, em Pitangui- MG, onde faleceu.





Um dos criminosos, Adriel Deivid Viegas Leão, de 20, morreu e o segundo, Rafael Libério Moreira de Faria, de 21, que levou um tiro na perna, está preso.