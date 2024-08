Morreu, no final da tarde de segunda-feira (26/8), o menino, de 10 anos, que ficou gravemente ferido em consequência de um incêndio, no último dia 12, em Montes Claros, no norte mineiro. Ele estava internado na Santa Casa local e é a segunda vítima desse incêndio. No dia do incêndio, a irmã desse menino, de 10 anos, morreu no dia do acidente.





Segundo informações do hospital, a menina teve queimaduras de terceiro grau em 96% do corpo, enquanto o irmão, teve queimaduras, do mesmo grau, em 99% do corpo.





Ainda segundo informações do hospital, o menino estava entubado desde o dia do incêndio. A menina também tinha sido entubada.





Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o fogo, que destruiu grande parte da casa, no Bairro Monte Sião, começou no quarto onde estavam os dois irmãos





E deste cômodo, se espalhou para toda a residência. Um meio-irmão das crianças, por parte da mãe, de 12 anos, e uma tia, de 27, sofreram queimaduras, mas não precisaram ser hospitalizados.





A Polícia Civil investiga o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar as coisas do fogo, mas somente depois do resultado da perícia, se poderá saber a verdadeira causa.