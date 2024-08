Um idoso, de 69 anos, foi preso nesta sexta-feira (23/8) pela Polícia Civil de Nanuque, no Vale do Mucuri, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra sua neta, que na época tinha apenas 9 anos. A prisão ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão preventiva e contou com a ajuda da polícia do Espírito Santo.

Segundo informações dos investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), quando a vítima tinha 9 anos, o investigado cometia o crime valendo-se da convivência familiar e doméstica com a neta, já que a criança era deixada pelos pais sob os cuidados da avó.





Segundo a denúncia, o homem cometeu conjunção carnal e diversos outros atos libidinosos com a criança. O idoso estava desaparecido. Ele foi encontrado no Espírito Santo e foi levado ao sistema prisional, tão logo chegou em Nanuque.