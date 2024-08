Professor Luiz Antônio Simas vem a Belo Horizonte lançar seu livro 'Maldito Invento dum Baronete: Uma breve história do jogo do bicho'

O professor de História e pesquisador das culturas de rua do Brasil, Luiz Antônio Simas, estará neste sábado (17/08), às 11h, na Livraria Jenipapo, na Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte para lançar o livro "Maldito invento dum baronete: Uma breve história do jogo do bicho".

A jogatina, criada em 1892, vem ganhando espaço na mídia e chamando atenção das pessoas. Os documentários "Doutor Castor", que conta a história do bicheiro e patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel; e o "Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho" aborda os bastidores dos crimes decorrentes das relações entre contraventores e suas famílias.

Simas é conhecido por livros que tratam da história do dia a dia, destacando "Dicionário da História Social do Samba", "Almanaque de Brasilidades", "Umbandas: Uma história do Brasil" e "Samba de Enredo: História e Arte".

O historiador é jurado do Estandarte de Ouro, maior premiação do Carnaval carioca, e chegou a ser enredo da escola de samba Acadêmicos da Abolição, em 2023, na Série Prata, reconhecendo seu trabalho de pesquisa dos eventos populares.