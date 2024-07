A reportagem do Estado de Minas flagrou nesta sexta-feira (26/07) um poste pendurado na Rua Nacip Raydan, no Bairro Rio Branco, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

A base da estrutura está queimada, o que deixou o poste pendurado nos fios que passam pela rua. Não há informações se o fogo que destruiu o poste foi um ato criminoso ou acidental.

Os cabos espalhados pela rua também representam perigo para os pedestres e motoristas que circulam pela região. Um trabalhador de uma oficina próxima, que não quis se identificar, se mostrou receoso com a situação. "É um perigo do jeito que está, ele pode cair a qualquer hora. Ele está torto e está mais para rua do que para cima", ressalta.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi procurada para saber se há previsão para a retirada do poste, no entanto, a companhia disse que o poste é de telefonia, e assim, não tem autorização para interferir.