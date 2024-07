Três das cinco menores temperaturas no Brasil nesta sexta-feira (26/7) foram registradas em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Caldas, Maria da Fé e Monte Verde, ambas no Sul do estado, ocuparam o segundo, terceiro e quarto lugar do ranking (veja lista completa abaixo).

As cidades mineiras perderam apenas para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que registrou 2,6ºC até às 8h desta sexta. Já os municípios mineiros registraram 3,9ºC, 4,8ºC e 5,3ºC, respectivamente. Em quinto lugar está General Carneiro (PR), também com 5,3ºC.

As baixas temperaturas no Sul de Minas são típicas do inverno. Segundo o Inmet, há previsão de geada nas regiões serranas pelo menos até sábado (27).

Embora as temperaturas deste inverno estejam elevadas, comparadas ao ano anterior, uma frente fria chega em Minas Gerais na próxima semana e deve diminuir as máximas e mínimas em todo o estado.

Cidades menores temperaturas nesta sexta (26):