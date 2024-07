Imagens de circuito interno flagraram momento em que os dois suspeitos saíram do hospital com uma mochila onde estariam os equipamentos

Um hospital de Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais, teve dois equipamentos de colonoscopia e um de endoscopia furtados na noite da última segunda-feira (22/7) - o prejuízo estimado é entre R$ 300 mil e R$ 400 mil. Imagens de circuito interno flagraram o momento em que dois suspeitos entraram na unidade de saúde e furtaram os aparelhos, que foram levados numa mochila preta.





A direção do hospital deu conta do furto na manhã desta terça-feira (23). De acordo com o boletim de ocorrência, foram furtados dois colonoscópios e um gastroscópio. Os equipamentos, utilizados para realizar exames no intestino, estavam na sala denominada Central de Material Esterilizado.





Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem da TV Alterosa, mostram os dois suspeitos chegando ao hospital por volta de 18h45, onde permaneceram por cerca de quinze minutos.

Um dos homens, que trajava uma blusa azul escura, entrou na unidade de saúde, andou pelos corredores e, por fim, saiu com uma mochila preta - a suspeita é de que ele foi o responsável pelo furto. O outro homem, que vestia uma camisa de manga curta branca, fingiu que estava falando no celular e dando voltas no corredor para tentar distrair a recepcionista.

Leia também: Março Azul alerta sobre câncer do intestino





Os dois saíram da unidade de saúde com uma mochila e seguiram em direção a uma rua do Bairro Maracanã. Militares foram até o local atrás de câmeras de segurança que pudessem identificar possíveis veículos utilizados na fuga, mas sem sucesso.





O Hospital Pró-Vida, onde os aparelhos foram furtados, postou imagens dos suspeitos e pediu para que quaisquer informações do paradeiro deles ou dos equipamentos sejam denunciadas para o telefone 190.





Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa