O busto do ator e compositor Grande Otelo foi furtado da praça Tubal Vilela, no Centro de Uberlândia, neste fim de semana. Uma pessoa foi presa. Esta é a segunda estátua furtada de um dos locais mais movimentados da cidade em menos de um mês. No final de junho, o busto em homenagem ao ex-prefeito que batiza a praça também foi levado.





Além da peça que homenageia o artista nascido em Uberlândia a placa afixada no monumento também foi levada, mas, segundo a Polícia Militar (PM), ainda na madrugada um homem foi flagrado com as peças de metal e foi detido. O busto também foi recuperado.





Ainda não se sabe se o suspeito preso tem ligação com o furto do mês passado. A PM também não divulgou informações sobre o suspeito.





Primeiro crime





A Polícia Civil ainda investiga o furto do busto de metal com a figura do ex-prefeito de Uberlândia Tubal Vilela, que ficava na praça batizada com o nome do político. O crime aconteceu no fim de junho.





A estátua "compõe o conjunto de monumentos públicos históricos do local junto a outros dois existentes: bustos do ex-presidente Juscelino Kubitschek e do ator e compositor Grande Otelo, último alvo de ladrões.