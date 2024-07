O advogado Geraldo da Silva Vieira está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por se passar por vice-cônsul da Rússia em Belo Horizonte. Em novembro de 2021, uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) alegava que o homem usava o prestígio do suposto cargo para aplicar golpes e teria até aberto uma conta em nome do consulado, movimentando milhões de reais. O Consulado Honorário do país, no entanto, informou que recebeu as primeiras denúncias em 2018.

O advogado também é suspeito de estelionato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em seu perfil no Linkedin, ele apresenta um currículo extenso e cheio de especializações, o que funcionava como um atrativo. Geraldo também descreve suas experiências profissionais, competências e certificados, bem como o título de vice-cônsul.

No entanto, a atual cônsul honorária da Rússia em BH, Carolina Bernardes Machado, no cargo há cinco anos, esclareceu que o governo russo foi surpreendido pela fraude. "Não há e nem nunca houve um vice-cônsul em Minas Gerais, cujo estado pertence à jurisdição consular do Rio de Janeiro e, portanto, responde ao Consulado Geral do RJ e, obviamente, à Embaixada da Rússia em Brasília", afirma. "O que fazemos questão de frisar é que há somente uma única representante da Rússia em Minas Gerais".

Ela ainda relembra que a representação diplomática do país recebeu as primeiras denúncias em 2018 com bastante espanto, pois era algo inimaginável.

"Este senhor que se passa por vice-cônsul jamais teve qualquer vínculo com a Rússia, nunca trabalhou com a representação diplomática ou teve qualquer contato com o governo russo. Todos os documentos que ele apresenta são falsos, ilegais e em nada condizem com o trabalho da Rússia no Brasil", enfatiza Carolina.

A PCMG informou em nota que "o inquérito segue em tramitação, a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Lagoa Santa. Diligências estão sendo realizadas no sentido da apuração completa das denúncias".

A reportagem procurou a Polícia Federal, também a cargo do caso, e aguarda retorno.