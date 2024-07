Um ônibus da linha 4316 (Palmital/Terminal São Benedito) foi incendiado no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde deste domingo (14/7). De acordo com a Polícia Militar (PM), o incêndio foi criminoso. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.





Além do ônibus, um carro de passeio e uma moto, que estavam estacionados próximo ao local do incêndio, também foram consumidos pela chama. A fachada de ao menos três imóveis foi danificada, fazendo com que algumas pessoas saíssem de casa com medo de as chamas se alastrarem.





O motorista do coletivo contou aos militares que passava pela Avenida Ezequiel Torres Perdigão quando três homens encapuzados renderam o veículo e mandaram todos os ocupantes descerem.

Assim que os passageiros estavam na calçada, outros cinco homens entraram no carro, despejaram um galão de gasolina e atearam fogo.





Ao Estado de Minas, o sargento Douglas, que atende à ocorrência, disse que a motivação do crime ainda não foi esclarecida. Diligências estão sendo feitas para identificar possíveis autores. A suspeita é que, ao menos, oito homens teriam participado do ataque.





Ônibus foi incendiado neste domingo (14/7) PMMG/Vídeo reprodução

“Nós perguntamos aos passageiros e ao motorista se os indivíduos deixaram alguma carta, como normalmente fazem, mas nada foi entregue. Guarnições do Tático Móvel estão fazendo diligências para tentarmos identificar a autoria”, disse.