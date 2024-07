BH é considerada uma das cidades mais culturalmente interessantes do Brasil e da América Latina. Pelo menos, é assim que a capital mineira é definida pelo diretor do Instituto Cervantes na cidade, Eduardo Maura. Com programação extensa que já estabeleceu acordos com diversas instituições desde 2009 – quando foi inaugurado –, o instituto busca levar cultura para cada canto de Minas.



“Somos uma instituição internacional do governo da Espanha. Isso determina como compreendemos a cultura: um direito e um bem comum para todos. No cinema, no teatro, na música, queremos contribuir para a cultura mineira de um ponto de vista hispânico”, explica Maura.



Colabora com museus, galerias, teatros, livrarias, editoras e outras instituições culturais brasileiras, assim como espanholas e latino-americanas. Também mantém parceria com o FestCurtasBH, a SemanaLab (da Semana de Cinema Negro de BH), além de ter atividades culturais importantes em festivais como o FIT BH (Festival Internacional de Teatro) e o FIQ BH (Festival Internacional de Quadrinhos).



“Para nós, a cooperação é fundamental. Estamos muito interessados na cultura da Espanha, mas além de espanhois, também somos latinoamericanos e, principalmente, mineiros. É importante estar onde as pessoas que fazem cultura em BH estão”, acrescenta o diretor.



Para além das atividades culturais – majoritariamente gratuitas –, o Instituto Cervantes oferece alguns serviços pagos, como cursos de língua espanhola. Também organiza os exames para o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE) e expede os certificados e diplomas oficiais para os participantes dos cursos no instituto, além de cursos de atualização para professores.



“Achamos que o espanhol merece ser reconhecido na educação. Nossa intenção também é fazer com que os governos levem o espanhol a sério, como uma língua que é importante para a cultura, para os negócios e para um intercâmbio em um mundo que é muito grande”, diz Eduardo Maura.



Fundada em 1991 com sede central em Madrid – cidade de nascimento do escritor Miguel de Cervantes –, tem oito unidades no Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Em Minas, colabora em todos os projetos culturais e do ensino de espanhol dirigidos conjuntamente com o Governo estadual e prefeituras do estado.

Serviço

Instituto Cervantes em Belo Horizonte

Endereço: Rua dos Inconfidentes, 600 - Savassi, Belo Horizonte - MG.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Telefone: (31) 3789-1600.