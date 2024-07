As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do governo de Minas Gerais, ampliaram o espaço de atendimento ao cidadão, e agora, terão uma Praça Digital. O local foi pensado para que a população possa ter acesso à internet e Wi-Fi gratuitos. No total, 40 unidades foram adaptadas com o serviço.

A Praça Digital permite que as pessoas utilizem computadores com internet para realizar serviços prestados nas UAIs e para acessar e-mails, realizar pesquisas em sites de busca, editar arquivos on-line, entre outras funcionalidades. Os equipamentos foram configurados com uma página criada exclusivamente para o espaço, com acesso restrito a rede sociais e jogos.

Para a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Camila Neves, o lugar é mais do que um ponto de conexão. "As Praças são verdadeiros centros de cidadania digital. Esse espaço garante acesso à prestação de serviços públicos, por meio de plataformas que promovem, também, a inclusão digital do cidadão”, explica.

Conectividade

Quem frequenta as unidades já estão usufruindo da novidade. É o caso do auxiliar administrativo Thiago Nardy, que trabalha ao lado da UAI Praça Sete, no Centro de BH. "Como estava sem internet, vim utilizar o Wi-Fi e aproveitei para consultar o pedido da minha segunda via da CNH no computador. Achei prático, rápido e fui bem orientado, conseguindo resolver minhas pendências”, disse compartilhando sua experiência.

As Praças Digitais já estão disponíveis nas UAIs do Barreiro, Praça Sete e Venda Nova, na Região Metropolitana, e em outras 32 espalhadas pelo interior de Minas. Confira as unidades neste link.

Para utilizar não há a necessidade de agendamento prévio. Os locais possuem um funcionário preparado para ajudar o cidadão durante a utilização dos computadores.

A diretora Central de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado da Seplag-MG, Marina Kleinhappel, destaca que o espaço também será disponibilizado nas UAIs que ainda não contam com o serviço. "Essas melhorias irão permitir que o cidadão resolva suas demandas dentro das unidades, de forma prática e acessível”, afirma.